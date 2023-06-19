Hafif ticari araç takla attı: 2 ağır yaralı

Tekirdağ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atan hafif ticari araçta bulunan iki kişi ağır yaralandı.

Kaza, Saray ilçesi Pazarcık Mahallesin İstanbul Caddesi 41. Tugay Komutanlığı önünde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Süleyman Akar idaresinde ki 06 DDA 243 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Meydana gelen kazada araç sürücüsü Süleyman Akar ve yanında bulunan Levent Sever ağır yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Saray Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Saray Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.