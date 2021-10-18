Hafızlık icazet töreni düzenlendi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde İlçe Müftülüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle “Okul Kur'an Kursu İşbirliğine Dayalı Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık” projesi kapsamında hafızlık eğitimi alan ve icazet almaya hak kazanan öğrenciler için Hafızlık İcazet Töreni düzenlendi.

Çorlu Anadolu İmam Hatip Lisesi Rasim Açıkgöz Uygulama Camii'nde düzenlenen İcazet Töreni'nde konuşan Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, “Burada toplanma vesilemiz olan kardeşlerimiz Yüce Kitabımız Kuran-ı Kerim'i ezberlediler. Hafızlarımıza ve hafızlarımızı yetiştiren hocalarımıza teşekkürü bir borç biliyorum. Gençlerimizin yetişebilmesi için yardımcı olanlara da teşekkürü bir borç biliyorum. Gençlerimize bundan sonraki hayatlarında muvaffakiyetler diliyorum” dedi.

Ardından icazet almaya hak kazanan hafız ve hafızelere ödülleri, Vali Aziz Yıldırım ve protokol üyeleri tarafından verildi. Yapılan duanın ardından Hafızlık İcazet Töreni sona erdi.

İcazet Töreni'nin ardından Çorlu Anadolu İmam Hatip Lisesi Rasim Açıkgöz Uygulama Camii'nin yapımına katkıda bulunan hayırseverlere Vali Yıldırım ve protokol üyeleri tarafında plaket taktim edildi.

Ardından kurdele kesilerek camiinin açılışı gerçekleştirildi.

Törene Vali Aziz Yıldırım'ın yanı sıra Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz, Hafızlık Daire Başkanı İbrahim Yılmaz, Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Üzgün, Tekirdağ İl Müftüsü İsmail İpek, icazet almış kurra hafızı üstadı Reisül Kurra Mustafa Demirkan, hafızlar, hafızeler, aileleri ve vatandaşlar katıldı.