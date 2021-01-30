İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hafriyat kamyonu yoldan çıktı: 1 yaralı

Tekirdağ’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir hafriyat kamyonu yoldan çıktı.

Tekirdağ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir hafriyat kamyonu yoldan çıktı. Kazada kamyon sürücüsü yaralandı.


Kaza, öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kapaklı ilçesi Karaağaç Mahallesi'nden Kapaklı Sanayi Sitesi'ne doğru hareket eden 59 TP 294 plakalı hafriyat kamyonu, sürücüsü İsa A. (62)'nın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Su kanalına düşen kamyon, yol kenarındaki toprak alana çarptı. Kazada 62 yaşındaki kamyon şoförü yaralandı.


Civardakilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralı kamyon şoförü İsa A.'yı ambulansla Kapaklı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma işlemleri sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.