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Hafta sonu tabiat parkları dolup taştı

Hafta sonu Tekirdağ’ın tabiat parkları vatandaşlarla dolup taştı.

Hafta sonu Tekirdağ'ın tabiat parkları vatandaşlarla dolup taştı. Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tabiat parklarında gün boyu çeşitli denetim ve uyarılarda bulundu.


İstanbul başta olmak üzere Edirne ve Kırklareli gibi çevre illerden günü birlik tatilci vatandaşlar, mavi ile yeşilin buluştuğu Tekirdağ'a akın etti. Özellikle hafta sonu ziyaretçi akınına uğrayan Saray ilçesindeki Çamlıkoy Tabiat Parkı ve Şarköy ilçesindeki Kartaltepe Tabiat Parklarında yoğun kalabalıklar oluştu. Bunun üzerine Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri söz konusu tabiat parklarında çeşitli denetimlerde bulundu. Ekiplerce, ziyaretçilerin maske takma konusunda, sosyal mesafeyi koruyarak tabiat parklarından yararlanması konusunda gün boyu bilgilendirmeler yapıldı.

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