Halk toplantısı Ergene'de yapıldı

Ergene Sağlık Mahallesi'nde gerçekleştirilen toplantıda, mahalle sakinlerinin sorunlarını ve taleplerini tek tek dinleyen Vali Yıldırım, talep ve şikayetleri not aldı. Vatandaşlarca dile getirilen sıkıntılar ile ilgili yetkililerden bilgi alarak sorunların çözümü ve vatandaşların taleplerinin yerine getirilmesi için gerekli çalışmaların yapılacağını ifade eden Vali Aziz Yıldırım'a Ergene Kaymakamı Mehmet Emin Taşcı, Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık ve ilçe protokolü de eşlik etti.