Hamside 2 farklı fiyat

Tekirdağ'da seyyar satıcıların tezgahlarını süsleyen hamsi, sokak aralarında en ucuz 15 liradan alıcı bulurken, sokak aralarındaki başka bir balıkçı ise hamsinin kilosunu 40 liraya sattığını belirtti.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde seyyar balıkçı tezgahlarını süsleyen hamsininin kilosu en ucuz 15 liraya satılıyor. Soğuk havaya rağmen sokak aralarında balıksever vatandaşları bekleyen balıkçılar, hamsi için Marmara kıyılarından Karadeniz kıyılarına gidiyor. Sabahın erken saatlerinde uyanıp Tekirdağ'dan Kırklareli'nin Kıyıköy beldesine gittiklerini ifade eden balıkçı Gülercan, hamsileri teknelerden taze alıp Süleymanpaşa'da kilosunu 15 liraya sattıklarını ifade etti. Sokak aralarında kilosu 15 liraya alıcı bulan hamsi, bazı balıkçılarda ise 40 liraya satılıyor.

"Buradan balık çıkmıyor"

45 yıldır balıkçılık yaptığını ifade eden Üzeyir Gülercan, "Burada her gün günlük taze balık satıyoruz. Biz Tekirdağ'da yaşıyoruz, deniz bölgesinde yaşıyoruz ama burada balık çıkmıyor. Her gün gece 1'de kalkıp aracımızla Kıyıköy'e gidiyoruz. Balıkçı teknelerinden balığımızı alıyoruz. Hamsinin kilosunu 15 liradan satıyoruz. Bugün bir kilo tavuk 50-60 lira. Benden 2 kilo balık aldıklarında 5 kişi rahatlıkla doyuyor. Müşterilerimizi bekliyoruz" dedi.

Sokak aralarında seyyar balık satışı yapan başka bir balıkçı ise, hamsinin kilosunun 40 lira olduğunu belirtti.