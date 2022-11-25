Hamsinin fiyatı düştü

Marmara ve Karadeniz'i etkisi altına alan lodos sebebiyle balıkçı tekneleri denize açılamayınca balık fiyatları yükseldi. Tekirdağ'da hamsinin kilosu 25 liradan tezgahlarda yerini alırken, vatandaşların balığa talep göstermediği ifade edildi.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde kurulan semt pazarında balık tezgahlarını süsleyen hamsi 25 liradan alıcı buldu. Pazarın başladığı ilk saatlerde 30 liradan satılmaya başlayan hamsi, fazla alıcı bulmayınca 25 liraya indi. Fiyatların lodos sebebiyle yükseldiğini söyleyen balıkçılar ise masrafların arttığını ifade ederek havaların düzelmesiyle balık fiyatlarında azalmanın olacağını belirtti.

Balıkçı Ali Akkurt yaptığı açıklamada, “Hamsi; Karadeniz, İğneada'dan geliyor. Ama millet yemiyor, kaçıyor. Kilosu 30 liraydı, 25 yaptık. Millet yemiyor. Hamsi 25 lira, ince görüyorsunuz. Biz de şaşırdık. Böyle bir dünya yok. Bazı arkadaşlarımız tezgahı açmadı” dedi.

Balıkçı Mustafa Koltuk ise, “Hamsinin kilosu bugün 25 lira. Lodos olmasaydı kilosu 15-20 liraya giderdi. Halk yesin, tüketsin. Balık çoğalsın, halk yesin. Balık yok, bir yerden bir şeyler gelmiyor. Bugün İstanbul'dan çinekop aldım. 16 kilo var dediler, bin 200 liraya aldım. Tarttım 13 kilo çıktı. Bize de yazık günah. Ondan sonra '100 lira' diyoruz, 'neden bu kadar pahalı' diyorlar. Ama biz onların dediğini kabzımallara diyemiyoruz” ifadelerini kullandı.