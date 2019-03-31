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Hastalar sandıklara ambulansla taşınıyor

Tekirdağ’da 31 Mart seçimleri için vatandaşlar sandık başına giderken, hastanade bulunan vatandaşlarda ambulanslarla sandık başına taşınoyor.

Tekirdağ'da 31 Mart seçimleri için vatandaşlar sandık başına giderken, hastanade bulunan vatandaşlarda ambulanslarla sandık başına taşınoyor.


31 Mart Yerel Seçimler için saat 08.00'de başlayan oy verme işlemleri, tüm yoğunluğuyla devam ediyor. Oylarını kullanan vatandaşların yanı sıra hastanede bulunan vatandaşlarda 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ambulansa bindirilerek, oy kullanmaları için okullara taşınıyor.

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