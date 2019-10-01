Hastaların saç bakımı kursiyerlerden

Belediye bünyesinde düzenlenen bayan kuaförlüğü kursiyerleri Çorlu Devlet Hastanesi'ni ziyaret ederek yatarak tedavi gören hastaların saç bakımlarını yaptı.

Ergene Belediyesi'nin açmış olduğu Bayan Kuaförlük Kursunda eğitim almış olan kursiyerler Ergene Belediyesi tarafından oluşturulan sosyal sorumluluk projesi kapsamında Çorlu Devlet Hastanesi'nde yatmakta olan hastalara ücretsiz saç kesim ile el - ayak tırnak bakımı yapıyor. Kalfalık belgelerini aldıktan sonra ustalık belgelerini almak için eğitimlerine devam eden 16 kursiyer haftada 2 gün saat 09.00 ila 13.00 saatleri arasında yoğun bakım ve diğer hasta servislerinde yatmakta olan hastaların saç kesimlerini ve el ayak bakımlarını yapıyor.

Sosyal sorumluluk projesinin topluma hizmet amaçlı olduğunu belirten Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, “Belediyemizin düzenlemiş olduğu bu güzel proje ile hastalarımıza hem moral veriyoruz hem de saç kesim ve el ayak bakımlarını yapıyoruz. Onların yüzlerini güldürmek ve mutlu etmek bizi çok memnun ediyor. Ergene Belediyesi olarak her zaman vatandaşlarımızın yanında olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Hastalarımızın yüzlerinin gülmesi her şeye değer. Ben bu güzel projede emeği geçen herkese tekrar teşekkür ediyor, tüm hastalarımıza Allah'tan acil şifalar diliyorum” dedi.

Daha öncesinde de Ergene Belediyesi Kursiyerleri Ergene'de evlerinde bulunan hasta ve yaşlı vatandaşların saç kesim ile el ayak bakımlarını yapmıştı.