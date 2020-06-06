Hastaneden kaçtılar, yolda yürürken yakalandılar

Tekirdağ Devlet Hastanesinde korona virüs şüphesiyle test amaçlı bekleyen yaşları 18'den küçük 2 arkadaş, hastane penceresinden atlayarak kaçtılar. Sonrasında 2 kişi polis ekipleri tarafından yolda yürürken yakalandı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yaşadıkları belirtilen 2 arkadaş korona virüs şüphesiyle Tekirdağ Devlet Hastanesine götürüldü. Burada beklemeye alınan 2 kişi henüz tetkikleri yapılmadan pencereden atlayarak hastaneden kaçtı. Sonrasında hastane yetkilileri durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri geniş çaplı arama çalışması başlattı. Tekirdağ Otogarı başta olmak üzere kentin önemli noktalarında arama yapan ekipler, 2 kişiyi yolda yürürken yakaladı. Baykallar mevkisi üst geçitte yakalanan kişiler daha sonra Çerkezköy Devlet Hastanesine götürüldü. İki kişinin tetkiklerinin devam ettiği öğrenildi.