Hastanelere afet eğitimi

Tekirdağ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü eğitmen personellerince tüm kurum ve kuruluşlara yönelik yapılan afet eğitimlerinde özel hastanelerin personellerine yönelik de eğitimler düzenleniyor. 2021 yılı "Türkiye Afet Eğitim Yılı" kapsamında, Star Medica Hastanesi personeline yönelik Afet Bilinci Eğitimi verildi.

21 Ekim 2021 tarihinde verilen eğitimde katılımcılara, ilk 72 saat, afet türleri, afetin etkileri, yaşadığımız mekanlardaki risklerin azaltılması ve afet sırasında ve sonrasında doğru davranış şekilleri konularında bilgilendirme yapıldı.