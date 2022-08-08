Hastaneye gitmek istemeyen 82 yaşındaki yaralı motosikletliyi ambulans şoförü ikna etti

Tekirdağ Çorlu'da kaza sonucu yaralanan ve hastaneye gitmeyi reddeden motosikletli yaşlı adamı, ambulans şoförü Mustafa Karabulut dakikalarca dil dökerek ikna etti.

Kaza, Esentepe Mahallesi Çamlıbel Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sancak 2. Sokak'tan Çamlıbel Caddesi'ne sapan Aylin Ertan idaresindeki 59 AEN 022 plakalı otomobil ile Önerler istikametine seyreden Mestan Yılmaz'ın (82) kullandığı 59 FR 981 plakalı motosiklet çarpıştı.

10 dakika dil döktüler

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Mestan Yılmaz olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tedavi talebini reddetti. Yüzünde yarası bulunan yaşlı adam, polis ve sağlık ekiplerinin 10 dakika süren uğraşları sonrası ambulans şoförü Mustafa Karabulut tarafından ikna edildi. Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yılmaz tedavi altına alındı.