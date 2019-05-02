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Hava basarken lastikten fırlayan jant ağır yaraladı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde bir çiftçi, traktör römorkunun lastiğine hava basarken, jant fırlayarak başına isabet etti.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir çiftçi, traktör römorkunun lastiğine hava basarken, jant fırlayarak başına isabet etti. Ağır yaralanan vatandaşın hastanedeki tedavisi devam ediyor.


Olay, Çimendere Mahallesi merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 66 yaşındaki Şaban Güven, tarlaya gitmeden önce traktör römorkuna hava basmak istedi. Tam o sırada lastiğin içindeki jant parçası fırlayarak başına isabet etti. Ağır yaralanan Güven, olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk müdahalenin ardından Tekirdağ'a sevk edilen Güven'in tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

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