Hava kalitesinde önemli gelişme

Tekirdağ'da hava kirliliğinin azaltılması ve hava kalitesinin iyileştirilmesi ile ilgili alınan önlemler ve uygulanan tedbirler ile hava kalitesinde büyük oranda iyileşme sağlandı. Temiz hava gün sayısı son 3 yılda rekor derecede arttı.

Tekirdağ'da Temiz Hava Eylem Planının etkin bir şekilde uygulanması, doğalgaz kullanımının yaygınlaşması, Tekirdağ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından kentte kullanılan ithal ve yerli kömürler için uygunluk denetimleri yapılarak kaliteli kömür kullanımının sağlanması, sanayi tesislerinde kullanılan kömür için ve bacada emisyon ölçümü gerçekleştirmek suretiyle Kömür Kullanım İzni verilmesi uygulaması, bacalarda ıslak filtre ve toz tutucu siklon sistemlerinin yaygınlaştırılması, İl Müdürü Kaan Sinan Tohumcu'nun talimatlarıyla 7 gün 24 saat gerçekleştirilen denetimler ile ısınmadan ve sanayiden kaynaklanan emisyonların kontrol altına alınması neticesinde; geçmiş yıllarda yaşanan hava kirliliği ile ilgili şehrin hava kalitesinde yaşanan olumlu gelişmeler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Ulusal Hava Kalitesi Ağı verilerine de yansıdı.

Tekirdağ'ın hava kalitesi, Süleymanpaşa ilçesinde 2 adet, Çorlu ilçesinde 2 adet ve Çerkezköy ilçesinde 1 adet olmak üzere toplam 5 Hava Kalitesi Ölçüm İstasyonu ile online olarak izleniyor.

PM10 (toz) Ölçümlerinde; Süleymanpaşa ilçesinde ulusal hava kalitesi indeksine göre 2016 yılında 198 gün olan temiz hava gün sayısı, 2017 yılında 263 güne, 2018 yılında ise 328 güne yükseldi.

Kirli gün sayısı ise 2016 yılında 161 iken, 2017 yılında 92'ye ve 2018 yılında 1 güne kadar düştü. Çerkezköy ilçesi 2018 yılını 341 gün temiz hava gün ve 16 kirli hava gün olarak tamamlanırken, Çorlu ilçesinde ise kirli hava gününe rastlanılmadı. 2018 yılında SO2 (Kükürtdioksit) Ölçümlerinde ise Tekirdağ'da hiçbir istasyonda kirli hava gününe rastlanılmadı. NO2 (Azotdioksit) ve CO (Karbonmonoksit) ölçüm sonuçlarında ise sınır değerlerin çok çok altında seyredildi.