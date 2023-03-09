Hava yastıkları sayesinde kazada burunları bile kanamadı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ve Kapaklı ilçesi yolunda meydana gelen kaza sonrasında otomobilde bulunan 2 kişi, hava yastıklarının açılması sayesinde kazayı burnu bile kanamadan atlattı.

Kapaklı-Çerkezköy yolunda meydana gelen kazada Emir M. idaresindeki 07 BFZ 28 plakalı araç, iddiaya göre seyir halinde ilerleyen başka araca çarpması sonucu kontrolden çıktı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, önce refüje, ardından ise bariyerlere çarparak durabildi. Kazayı görenler durumu polis ve 112 ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, araçtan çıkan kişilerin durumlarının iyi olduğunu belirledi. Araç içerisindeki 2 kişi burnu bile kanamadan kazayı hava yastıkları sayesinde atlattı. Polis ekipleri kazaya karışan diğer araç sürücüsünü belirlemek için geniş çaplı soruşturma başlatırken, büyük çapta maddi hasar oluşan 07 BFZ 28 plakalı araç ise çekici vasıtasıyla olay yerinden kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan araç sürücüsü, polis ekiplerinin takibi ile kısa sürede yakalandı.