Havai fişek ve lazer ışık gösterisi geceyi gündüze çevirdi

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 56'ncı Uluslararası Kiraz Festivalinde gece saatlerinde düzenlenen havai fişek ve lazer ışık gösterisi Çin'in görkemli yılbaşı kutlamalarını andırdı.

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen 56. Uluslararası Kiraz Festivali etkinlikleri tüm hızıyla devam ediyor. Gündüz başlayan etkinlikler gece yarılarına kadar devam etti. Kentte yapılan kortej yürüyüşünün ardından binlerce vatandaş, sahil alana akın etti. Vatandaşların sahil alanı doldurmasıyla ‘İğne atsan yere düşmez' deyimini akıllar getirdi. Akşam saatlerinde sahil alandaki konser sonrasında denizde bulunan bir teknede havai fişek ve lazer ışık gösterisi düzenlendi.

Geceyi gündüze çevirdi

Br teknede bir anda çok sayıda havai fişeğin gökyüzüne bırakılması eşliğinde yansıtılan lazer ışık gösterisi görsel şova dönüşürken, gecenin zifiri karanlığı adeta gündüze dönüştü. Marmara Denizinin kıyısındaki Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen havai fişekle lazer ışıkluı şov gösterisi, görkemli yılbaşı kutlamaları ile bilinden Çin ülkesini andırdı. O sırada sahil alanda bulunan binlerce vatandaş büyük bir coşku ile havai fişek gösterisini izledi. Görkemli havai fişek gösterisi yaklaşık 15 dakika sürdü. Havai fişek gösterisi drone ile havandan da görüntülendi.