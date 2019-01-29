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Havalimanı Güvenlik Komisyonu Toplantısı yapıldı

Çorlu Havalimanı Güvenlik Komisyonu Toplantısı, Çorlu Havaalanı’nın da mülki amiri olan Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı başkanlığında gerçekleştirildi.

Çorlu Havalimanı Güvenlik Komisyonu Toplantısı, Çorlu Havaalanı'nın da mülki amiri olan Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı başkanlığında gerçekleştirildi.


Çorlu Kaymakamlığı'nda düzenlenen toplantı, Kaymakam Sarılı başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü, Çorlu Hava Meydan Komutanlığı ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Çorlu Havaalanı yetkilileri de katıldılar.

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