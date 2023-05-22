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Havaya ateş açan maganda bekçilere yakalandı

Tekirdağ Çorlu’da rastgele havaya ateş açan silahlı maganda, bekçilerin dikkati sayesinde silahıyla birlikte yakalandı.

Tekirdağ Çorlu'da rastgele havaya ateş açan silahlı maganda, bekçilerin dikkati sayesinde silahıyla birlikte yakalandı.


Gece saatlerinde Şeyh Sinan Mahallesi Kocaağa Sokak'ta silah sesleri duyuldu. Durumu fark eden yaya devriye görevlileri, havaya ateş açtığını belirlediği şahsa anında müdahale etti.


H.B. isimli şahsın kaba üst yoklamasında silah ele geçirildi. Gözaltına alınarak karakola götürülen H.B. hakkında işlem başlatıldı.

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