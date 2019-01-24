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Havayı kirleten işletmelere 350 bin TL ceza

Tekirdağ’da 7 işletmeye emisyon sınır değerlerini aşması nedeniyle 2872 sayılı Çevre Kanunu gereği toplam 350 bin 827 TL idari para cezası kesildi.

Tekirdağ'da 7 işletmeye emisyon sınır değerlerini aşması nedeniyle 2872 sayılı Çevre Kanunu gereği toplam 350 bin 827 TL idari para cezası kesildi.


Çevre ve Şehircilik Tekirdağ İl Müdürlüğünce, kent genelinde faaliyet gösteren sanayi tesislerine ait bacalarda 2018 yılında mesai saatleri içinde ve dışında toplam 179 denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde, 65 adet işletmenin bacasından emisyon ölçümü yapıldı.


Emisyon Ölçümleri, yanma gazları (CO2, SO2), toz, islilik, voc (uçucu organik bileşikler), ağır metaller ve koku gibi çeşitli parametreler bazında yapıldı. Emisyon ölçüm sonuçları, sanayi kaynaklı hava kirliliğinin kontrolü yönetmeliği ve koku oluşturan emisyonların kontrolü yönetmelik çerçevesinde değerlendirildi. Değerlendirme sonucunda 9 işletmeden koku için tedbir alınması istenerek, 7 işletmeye de emisyon sınır değerlerini aşması nedeniyle 2872 sayılı Çevre Kanunu gereği toplam 350 bin 827 TL idari para cezası kesildi.


Denetimlerin 2019 yılında da devam aksamadan devam edeceği vurgulandı.

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