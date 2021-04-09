Havayı kirletenlere müsamaha yok

Ayrıca Süleymanpaşa Belediyesi Ak Çözüm Merkezi ya da Çağrı Merkezi'ne iletilen çevre kirliliği ile ilgili her türlü şikâyet de titizlikle değerlendirerek ilçe genelinde gerekli kontroller yerine getiriliyor.

Denetimler kapsamında Atlas Pasajı'nda kalorifer kazanı ile ilgili inceleme gerçekleştirildi, sorumlulara uyarılarda bulunularak bilgilendirme yapıldı.

Öte yandan, Çiftlikönü Mahallesi'nde bir apartmanda kirlilik oluşturacak maddelerin yakıldığı ile ilgili Ak Çözüm Merkezine gelen şikâyet üzerine Temizlik İşleri ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından denetim gerçekleştirilerek apartman sakinleri bilgilendirildi.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, Süleymanpaşa'da hava kirliliğine sebep olabilecek hiçbir kimse ya da kuruma müsamaha gösterilmeyeceği, kirliliğe neden olanlar hakkında cezai yaptırımların uygulanabileceği vurgulanarak, her türlü kirlilikle topyekûn mücadele çağrısı yapıldı. Açıklamada, havayı, suyu, çevreyi kirletenlerle ilgili 0 282 259 59 59 numaralı Süleymanpaşa Belediyesi Çağrı Merkezini arayarak ya da Ak Çözüm Merkezine ihbarda bulunulabileceği hatırlatıldı.