İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hayrabolu'da balık tutma yarışması

Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde gerçekleştirilen "29.

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde gerçekleştirilen "29. Ayçiçeği Festivali" etkinlikleri kapsamında, Balık Tutma Yarışması düzenlendi.


Hayrabolu Göleti'nde düzenlenen oltayla balık tutma yarışmasına 106 amatör sporcu katıldı.


Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan, bu yıl festival etkinlikleri kapsamında balık tutma yarışması düzenlediklerini belirtti.


Yarışmaya katılan tüm sporculara başarılar dileyen İnan, "Festival kapsamında bu yarışmayı geleneksel hale getirmek için gerekli çalışmaları yapacağız" dedi.


Yarışmada en büyük balığı yakalayan birinciye tam altın, ikinciye yarım altın ve üçüncüye ise çeyrek altın verildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.