Hayrabolu'da çiçek açan 'Sarı Gelin', rengiyle büyülüyor

Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinin bereketli topraklarına ekilen ayçiçeğine alternatif olarak ekilen ve bitkisel yağ üretiminde kullanılan kanola bitkisi çiçek açmaya başladı.
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinin bereketli topraklarına ekilen ayçiçeğine alternatif olarak ekilen ve bitkisel yağ üretiminde kullanılan kanola bitkisi çiçek açmaya başladı.
Hayrabolu ovasını sarıya boyayan kanola, rengiyle göz kamaştırıyor. Yeşil renkli buğday tarlaları ile sarı renkli çiçek açan kanola tarlaları güzel görüntüler oluşturuyor.