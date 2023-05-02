Hayrabolu'da çiftçi toplantısı

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde çiftçilerle toplantı düzenlenerek, mera ıslahı ve hayvan içme suyu gölet talepleri, hayvan beslemede meraların önemi, merada su kaynaklarının doğru kullanımı, aşılama çalışmaları, tarımsal destekler, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programları masaya yatırıldı.

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal, Hayrabolu ilçesi Çıkrıkçı ve Delibedir Mahallelerinde düzenlenen çiftçi toplantısına katıldı. Mahalle Muhtarları ve üreticilerin katıldığı toplantılarda, mera ıslahı ve hayvan içme suyu gölet talepleri, hayvan beslemede meraların önemi, merada su kaynaklarının doğru kullanımı, aşılama çalışmaları, tarımsal destekler, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı çerçevesinde verilen hibe destekleri, yem bitkileri ve ekilişlerinin artırılması ile Bakanlık projeleri hakkında genel bilgilendirmeler yapıldı.

Toplantıda iklim değişikliği, yağış durumu ve ekilişler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.