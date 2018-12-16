Hayrabolu'da güvercin festivali

Hayrabolu Kuşçular Derneği tarafından bu yıl 12'incisi düzenlenen, "Güvercin ve Kanatlı Hayvan Festivali" renkli görüntülere sahne oldu.

Halı saha'da düzenlenen festivalde, yaklaşık binin üzerinde güvercin ve farklı cins tavuklar, görücüye çıktı. Festival kapsamında düzenlenen yarışmalarda, dereceye giren güvercin sahiplerine kupa ve madalya verildi.

Hayrabolu Kuşçular Derneği Başkanı Serdar Çakmaz yaptığı açıklamada, festivale yoğun ilginin sevindirici olduğunu belirtti. Çakmaz, hayvan sevgisinin önemine dikkat çekerek, "Bu yıl on ikincisini düzenlemiş olduğumuz güvercin festivali yaklaşık bin güvercin ve yüzlerce süs tavuğu katıldı. Amacımız güvercin ve kanatlı hayvanseverleri bir araya getirmek" dedi.