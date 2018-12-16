İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hayrabolu'da güvercin festivali

Hayrabolu Kuşçular Derneği tarafından bu yıl 12’incisi düzenlenen, "Güvercin ve Kanatlı Hayvan Festivali" renkli görüntülere sahne oldu.

Hayrabolu Kuşçular Derneği tarafından bu yıl 12'incisi düzenlenen, "Güvercin ve Kanatlı Hayvan Festivali" renkli görüntülere sahne oldu.


Halı saha'da düzenlenen festivalde, yaklaşık binin üzerinde güvercin ve farklı cins tavuklar, görücüye çıktı. Festival kapsamında düzenlenen yarışmalarda, dereceye giren güvercin sahiplerine kupa ve madalya verildi.


Hayrabolu Kuşçular Derneği Başkanı Serdar Çakmaz yaptığı açıklamada, festivale yoğun ilginin sevindirici olduğunu belirtti. Çakmaz, hayvan sevgisinin önemine dikkat çekerek, "Bu yıl on ikincisini düzenlemiş olduğumuz güvercin festivali yaklaşık bin güvercin ve yüzlerce süs tavuğu katıldı. Amacımız güvercin ve kanatlı hayvanseverleri bir araya getirmek" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.