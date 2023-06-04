İhlas Haber Ajansı

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Hayrabolu'da hacı adayları kutsal topraklara uğurlandı

Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde hacı adayları dualarla kutsal topraklara uğurlandı.

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde hacı adayları dualarla kutsal topraklara uğurlandı.


Hayrabolu Müftülüğü organizasyonuyla hacca gidecek olan 47 kişilik hac kafilesi için Güzelce Hasanbey Camisi'nde uğurlama töreni düzenlendi. İlçe Müftüsü Ramazan Karakaya, "Hacılarımız inşallah bu kutsal görevlerini en iyi şekilde tamamlayıp dönerler. Hacılarımızı dualarla uğurlamak için buraya geldik. Allah yollarını açık etsin hacları kabul olsun" dedi.


Törene Belediye Başkanı Osman İnan, İlçe Müftüsü Ramazan Karakaya ve hacca gidecek vatandaşların yakınları katıldı.

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