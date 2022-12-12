Hayrabolu'da müstakil ev yangında kül oldu

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İlçeye bağlı Aydınevler Mahallesi'nde Hamza Akboğa'ya ait tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Mahalle sakinleri, durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürme çalışması başlattı. Yangın söndürülürken, ev kullanılmaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.