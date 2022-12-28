Hayrabolu'da otomobil takla attı : 3 yaralı

Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kaza ilçeye bağlı Dambaslar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Y.G'nin kullandığı 59 AFJ plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada yaralanan 3 kişi olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerince Tekirdağ Devlet Hastanesine götürüldü.