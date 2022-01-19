Hayvan dostu yatırımlar incelendi

Başkan Yüksel, beraberindeki heyetle birlikte Süleymanpaşa Belediyesi yatırım programında bulunan Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Doğal Yaşam Alanı projesi ile doğal afet ve benzeri felaketlerde arama kurtarma çalışmalarında büyük katkı sağlayan köpeklerim eğitiminin yapılacağı ve Trakya'da tek olacak Arama Kurtarma Eğitim Merkezi projelerinin inşa edileceği alanlara giderek değerlendirmelerde bulundu, dernek üyesi hayvanseverlerle yapılacak çalışmaları istişare etti.

“Gönül belediyeciliği anlayışımız gereği her canlıya hizmet ediyoruz”

Yüksel ve Tekirdağ Hayvanları Koruma Derneği ile birlikte ayrıca Namık Kemal Üniversitesi tarafından inşa edilen Veteriner Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesini ziyaret ederek çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

İncelemeler ve ziyaretlerle ilgili açıklamada bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, “Süleymanpaşa Belediyesi olarak şehrimize kazandıracağımız, Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Doğal Yaşam Alanı ile Arama Kurtarma Eğitim Merkezi projelerimizin inşa edileceği alanlarda incelemelerde bulunduk. Tekirdağ Hayvanları Koruma Derneğimizin üyeleri ve beraberinde bir grup hayvanseverle birlikte gerçekleştirdiğimiz gezide, projelerimizin detaylarına ilişkin bilgi vererek fikir alışverişinde bulunduğumuz heyetle, Namık Kemal Üniversitemiz tarafından inşa edilen Veteriner Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ni de ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldık. Değerli hayvansever hemşehrilerime gösterdikleri ilgi ve sokak hayvanlarımıza karşı duydukları hassasiyet için teşekkür ediyorum. Gönül Belediyeciliği hizmet anlayışımız gereği şehrimiz sınırları içinde yaşayan her canlının yaşam kalitesini arttıracak projeler üretmeyi görev biliyor ve bu doğrultuda çalışıyoruz” diye konuştu.