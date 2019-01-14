Hayvanların düştüğü havuza tel örgülü önlem

Tekirdağ'da kedi, köpek ve tilkilerin düşerek mahsur kaldığı sulama havuzunun çevresi tel örgü ile kapatılarak gerekli önlemler alındı.

Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa'ya bağlı Dağyenice Mahallesi mevkiinde başıboş gezen 4 tilki, 2 köpek ve 1 kedi, tarlaların sulanması amacıyla yapılan 10 metre derinliğindeki havuza düştü. Vatandaşların bildirmesi üzerine itfaiye ekipleri tarafından hayvanlar düştükleri yerden kurtarıldı. Adeta buz pistine dönen havuzun çevresi ise tel örgü ile kapatıldı.

Konuyla ilgili Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Yaban hayatı için gerekli önlem alındı. Tekirdağ DKMP Şube Müdürlüğümüz tarafından ilgililerle temasa geçilerek, sosyal medyada gündeme gelen haberle ilgili ilimiz Süleymanpaşa ilçesi Dağ Yenice Mahallesi'nde bulunan cevizlik sahasındaki sulama havuzu çevresi tel çit ihata çekilerek muhafaza altına alındı. Artık yaban hayvanlarımızın hayatları güvence altında” denildi.