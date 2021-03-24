Hayvanların kimliği olacak

Tekirdağ'da kedi, köpek ve gelinciklerin kimliklendirilerek kayıt altına alınması amacıyla protokol imzalandı. Hayvana verilecek kimlik ile hayvanın kime ait olduğu ve geçirdiği bütün hastalıklardan aşılara kadar her şey kontrol altına alınacak.

Kedi, Köpek ve Gelinciklerin Kimliklendirilmesi ve Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelik 6/2/2018 tarihli ve 30344 sayılı Resmî Gazete'de yayımlandı. Bu yönetmelik ile hayvanlardaki hastalıkların kontrol altına alınması ve bu hastalıklar ile etkin mücadele etmek amaçlanıyor.

Hayvanların kayıt altına alınarak kimliklendirilmesi sayesinde sokakta bulunan yada terkedilmiş hayvanın kime ait olduğu kısa sürede bulunabilecek. Aynı zamanda bu uygulama sayesinde söz konusu hayvanların geçmişine ait tüzm hastalıklar kontrol altına alınacak ve kısa sürede bu bilgilere erişmekte kolaylık sağlanacak.

Bu kapsamda Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal ve Trakya Bölge Veteriner Hekimler Oda Başkanı Uğur Cengiz Çakır arasında kedi, köpek ve gelinciklerin kimliklendirilerek kayıt altına alınması amacıyla protokol imzalandı.

Derialtı mikroçip uygulaması köpeklerde bu yıl başlatılırken, kedi ve gelinciklerde 2022'de başlayacağı öğrenildi.