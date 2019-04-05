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Hemzemin geçitte kaza: 1 ölü

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde yolcu treninin çarptığı şahıs hayatını kaybetti.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yolcu treninin çarptığı şahıs hayatını kaybetti.


Kaza, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi BSH kavşağından bulunan hemzemin geçitte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan Edirne istikametinde giden bir yolcu treni Çerkezköy ilçesinde hemzemin geçitten geçtiği esnada önüne çıkan K.S. isimli şahsa çarptı. Hemzemin geçitte karşıdan karşıya geçmeye çalışan K.S. isimli şahıs trenin çarpmasıyla rayların etrafına savruldu. Kazanın meydana gelmesi ile birlikte yolcu treni de durarak yoluna bir süre ara verirken, olayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri trenin çarptığı K.S.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.


Daha sonra olay yerine gelen polis ekipleri meydana gelen tren kazasıyla ilgili soruşturma başlattı.

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