Her öğrenciye bir kitap

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Şubesi tarafından ‘Her öğrencinin bir kitabı olsun' adlı proje hayata geçirildi.

Proje kapsamında ilk etapta Şırnak'ın Orhan Uysal Ortaokulu'na kitap göndermeye hazırlanan TÜGVA'lı gençler, herkesin okumadığı bir kitabı kendilerine getirerek; Şırnak'taki öğrencilere gönderebileceklerini söylediler.

8 Kasım Cuma günü saat 14.00'e kadar kitap toplama seferberliğinin süreceğini aktaran TÜGVA Başkanı Mustafa Reşit Paşa Genç, kamuoyuna yaptığı bilgilendirmede; “Bize sosyal medya hesaplarımız üzerinden, telefon ve mail ile veya TÜGVA Muratlı Şubesi'ne gelerek ulaşabilir, sizler de katkıda bulunabilirsiniz” dedi.

Projenin temel amacını açıklayan TÜGVA Muratlı Şubesi Başkanı Mustafa Reşit Paşa Genç, “Temel hedefimiz, öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırmaktır. Bununla beraber öğrencilerin kendilerini ifade etmelerini, iletişim ve sosyal becerilerinin gelişmesini desteklemektir. Öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırılarak, öğrencilerin toplumsal duyarlılık ile hayatlarını yorumlamaları amaçlanmakta, bilgi ve beceri düzeylerini artırmaya çalıştırmaktır. Böylece, analitik düşünen, düşündüğünü doğru ve açık bir şekilde ifade edebilen, algılama gücü yüksek, yorum ve sentez yapabilen, sorgulayan, tartışan, doğruların tek noktadan değil çeşitli bakış açılarıyla ortaya çıkacağını kavramış, güzellik duygusu ve estetik anlayışı sahip, kültürlü, milli ve manevi değerlere sahip çıkan bireyler yetiştirmek amaçlanmıştır” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, kitabın yanında oyuncak da gönderileceği öğrenildi.