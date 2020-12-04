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HES kodu olmayan giremeyecek

Adalet Bakanlığı tarafından Koronavirüs Salgınıyla mücadele kapsamında adliye girişlerinde HES Kodu şartı getirildi.

Bu kapsamda Tekirdağ Adliyesi'ne de giriş yapmak isteyen vatandaşlara HES kodu sorgulaması başlıyor.


Adalet Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Covid-19 Bilimsel Danışma Kurulu tarafından alınan kararlar doğrultusunda adliyelere girişte HES kodu zorunluluğu getirildi. Bu kapsamda Tekirdağ Adliyesi'ne de HES Kodu ile giriş zorunlu hale geldi. Yeni uygulama kapsamında adliyelerde ek personel de görevlendirilirken adliyeye giriş yapmak isteyen savcı, hakim, avukat ve vatandaşlar HES kodu ile giriş yapabilecek.

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