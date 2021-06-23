Hibe almaya hak kazanan üreticilere 780 bin lira

Tekirdağ'da Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı çerçevesinde 7 yatırımcı, 780 bin liralık hibe almaya hak kazandı.

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı çerçevesinde 2021 yılı Bireysel Sulama Hibe Desteği Sözleşmeleri imza töreni gerçekleştirildi. İmza törenine Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürü Oktay Öcal, yöneticiler, konu sorumlusu teknik personeller ve hibe desteği almaya hak kazanan üreticiler katıldı. Tarım ve Orman İl Müdürü Oktay Öcal, sulamanın ve modern sulama sistemlerinin öneminden bahsederek, hibe destekleri hakkında üreticilere bilgiler verdi. Yatırımcılar sözleşme sonrası yapılacak iş ve işlemler hakkında bilgilendirilerek, hibe sözleşmeleri imzalandı. Soru ve görüşlerin ardından program sona erdi.

16. Etap Bireysel Sulama Destekleri kapsamında Tekirdağ'da 7 yatırımcı hibe almaya hak kazandı. Bu yatırımlardan 3'ü tarla içi damla sulama nitelikli proje, 4'ü ise tamburlu yağmurlama sulama sistemi nitelikli proje oldu. Bu projeleri destekleme miktarı ise 780 bin 186,90 TL olarak açıklandı.