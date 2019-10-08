Hibe başvurularında ücretsiz danışmanlık ve proje hazırlama hizmeti

Tekirdağ Damızlık Sığır Yetiştiricileri (DSYB) Başkanı Veteriner Hekim Ergin Durgun, yaptığı açıklamada 13. Etap Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Destekleme Programı (KKYDP) kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırım hibe son başvuru tarihinin resmi gazete yayınlanan tebliğe göre 14 Kasım 2019 tarihine kadar uzatıldığını belirtti.

Başkan Durgun açıklamasının devamında, “Hibe konuları bizim üyelerimizi de yakından ilgilendiren, Tarımsal Üretime Yönelik Sabit Yatırımlar ve Çiftlik Faaliyetlerinin Geliştirilmesine Yönelik Altyapı Sistemleri gibi birçok geniş ve farklı konuları kapsamaktadır. Hibe konuları hakkında daha detaylı bilgiler T.C. Tarım Orman Bakanlığı internet sitesindeki KKYDP 13. Etap Uygulama Rehberi ve Birliğimizin Hibe konusunda uzman personelinden alınabilir. Hibe desteği alacak proje konusuna göre 50 bin TL - 2 milyon 500 bin TL arasında değişmektedir. Hibe almaya hak kazanan Proje bedelinin KDV hariç kısmının yüzde 50'si hibe olarak Devlet tarafından verilecektir” dedi.

Tekirdağ DSYB Başkanı Veteriner Hekim Ergin Durgun, ayrıca hibe projelerinin hazırlama ve başvuru sürecini yetiştiricilerin herhangi bir danışman yardımı olmadan tek başına yapmasının çok zor olduğunu söyleyerek; “Bu nedenle birliğimiz bünyesinde bir personelimizi bu konuda görevlendirdik, hibe başvurusu yapmak isteyen üyelerimizin hizmetindedir, üyelerimize ait proje hazırlama ve başvurularını hiç bir ücret talep etmeden gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.