Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına uymayanlara ceza uygulanacak

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına uymayanlara idari ve cezai yaptırım uygulanacak.

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de vaka sayısında artışlar yaşanan korona virüsün (Covid-19) en temel özelliğinin fiziksel temas vb yollarla çok kolay bulaşması ve insanlar arasında çok hızlı yayılması olduğuna vurgu yapan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, “Bu salgının yayılmasının engellenmesinin en etkili yolu sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonu sağlamaktır. Bu hususta korona virüs (Covid-19) salgınının ilçemizde yayılmasını engellemek amacıyla İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nca alınan kararlara uyularak hareket edilmesi büyük önem taşımaktadır” açıklamasını yaptı.

Kararlara uymayanlar hakkında; 5236 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32. Maddesi gereğince 392,00 (Üç yüz doksan iki) TL idari para cezası verilmekte, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. Maddesi gereğince 3 bin 150,00 (Üç bin yüz elli) TL idari para cezası verilmekte, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195. Maddesi kapsamında adli makamlarca 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezası verilebilmekte, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına aykırı hareket eden iş yerlerine ise ‘Ruhsat İptali' ve ‘Kapatma' gibi yaptırımlar uygulanacak.