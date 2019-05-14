'Hilal Olsun' Çorlu

Türkiye genelinde Hilal Olsun Türkiye sloganıyla yardım kampanyası başlatan Kızılay, Çorlu'da da aynı etkinliği gerçekleştirdi.

Her yıl Ramazan ayında olduğu gibi bu Ramazan ayında da ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Ramazan kolisi yardım kampanyası başlatan Kızılay, Çorlu'da çeşitli alışveriş merkezlerinde stantlar açarak bağış toplamaya başladı.

Ramazan ayı münasebetiyle ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırmak isteyen hayırseverlerden erzak bağışı aldıklarını kaydeden Türkiye Kızılay Derneği Çorlu Şubesi Başkanı Alican Yılmaz, "Erzak yardımında bulunmak isteyen vatandaşlar Orion ve Trend Arena Alışveriş Merkezleri'nde açılan stantlara başvurabilirler” dedi.

Erzak yardımında bulunmak isteyenler için fiyatları da aktaran Başkan Yılmaz, “Küçük boy erzak kolisi 36,90 TL, orta boy 64,90 TL, büyük boy koliler 89,90 TL, ayrıca Kızılay kolisi ise 65 TL ve 120 TL'den satılıyor. İhtiyaç sahiplerine yardımda bulunmak isteyenler bu kolilerden satın alabilecekleri gibi, diledikleri bir erzak kolisini hazırlayarak Kızılay stantlarına teslim edebilirler” diye konuştu.

Türkiye Kızılay Derneği Çorlu Şubesi Başkanı Alican Yılmaz, Kızılay olarak fitre bağışlarını kabul ettiklerini de aktararak, konuyla ilgili bilgi almak isteyenlerin Kızılay tarafından açılan stantlardan, Kızılay Çorlu Şubesinden ve 0282 651 50 19 numaralı telefondan bilgi alabileceklerini kaydetti.