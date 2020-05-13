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Hileli satış ve kötü muamele tezgah kapattırdı

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Çarşamba Pazarında gerçekleştirdiği denetimlerde hileli satış yapan ve vatandaşlara kötü muamelede bulunan bir pazarcının tezgahını kapattı.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Çarşamba Pazarında gerçekleştirdiği denetimlerde hileli satış yapan ve vatandaşlara kötü muamelede bulunan bir pazarcının tezgahını kapattı.


Çarşamba pazarında gün boyunca denetimler gerçekleştiren Muratlı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, pazar yerinde hileli mal satan pazar esnafını önce uyardı. Uyarılara rağmen aynı kabahatleri işlemeye devam eden pazarcıya, 5957 Sayılı Kanun ve Pazar Yerleri Hakkında Yönetmelik gereği 3 hafta tezgah açmama cezası verildi. Pazarcı hakkında ayrıca, Ölçüler Kanunu'na muhalefetten de işlem yapıldı. Zabıta ekipleri, tezgah açılan yere bir pankart asarak ceza nedenini vatandaşlara duyurdu. Kapatılan tezgahta asılan pankartta şu ifadelere yer verildi:


"Burada satış yapan esnaf hileli satış yaptığı, vatandaşa, görevlilere kötü ve saygısız davrandığı için tezgahı Zabıta Müdürlüğünce kapatılmıştır."

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