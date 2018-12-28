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Hırsız büfeyi talan etti

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde bir büfeye giren hırsız, içeriyi talan ederek, yaklaşık 200 lira bozuk para çaldı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir büfeye giren hırsız, içeriyi talan ederek, yaklaşık 200 lira bozuk para çaldı.


Küçük Sanayi Sitesi'nde Üzeyir Işık'ın işlettiği büfeye gece yarısı hırsız girdi. Büfenin arka kısmındaki camı tekmeleyerek içeri giren hırsız ortalığı birbirine kattı. Hırsız, içeriyi talan ettikten sonra kasada bulunan yaklaşık 200 lira demir parayı çalarak kayıplara karıştı.


Olayla ilgili konuşan büfe sahibi Üzeyir Işık, polise şikayette bulunmadığını söyledi.

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