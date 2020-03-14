İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hırsızı parmak izi yakalattı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde baharatçı dükkanını soyan hırsız, polisin titiz çalışması sonucu parmak izi ve kamera görüntülerinden tespit edilerek yakalandı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde baharatçı dükkanını soyan hırsız, polisin titiz çalışması sonucu parmak izi ve kamera görüntülerinden tespit edilerek yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Camiatik Mahallesi'ne bağlı Makine Diki Sokak ile Doğanca Çeşme sokağının kesiştiği köşe dükkanda Baharatçı olarak hizmet veren işyerinin penceresinden hırsız girdi. Kasadaki 400 lira para ile yiyecekleri çalan hırsız kayıplara karıştı.


Olayın ardından polis tarafından yapılan parmak izi ve güvenlik kamerası görüntüleri incelemesinde hırsızın kimliği tespit edildi. Kısa sürede yakalanan hırsız, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Olayla ilgili konuşan işyeri sahibi Hüsmen Canbaz, hırsızın yakalanması nedeniyle ilçe emniyet müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.