Hırsızlar bağ evini talan etti

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yaşlı adamın bağ evine hırsızlar girdi.

Olay, Gazibey Mahallesi Meşatlık mevkiinde bulunan Necdet Baykuş'a ait bağ evinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz kişi veya kişiler, camlarını kırıp girdikleri bağ evini talan etti. Hırsızlar, çeşme muslukları, tencere, giysi, bağ makası, el aletleri gibi çok sayıda malzemeyi çalarak kayıplara karıştı.

Necdet Baykuş, zararının yaklaşık 4 bin lira olduğunu ifade ederek, hırsızlara tepki gösterdi. Baykuş, olayın faillerinin bir an önce bulunmasını istedi.

Hırsızların yakalanması için çalışma başlatıldığı bildirildi.