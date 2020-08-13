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Hırsızlık şüphelileri yakalandı

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde bir mobilya dükkanından 12 bin liralık malzeme çalışması ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, şahısları titiz bir çalışmanın ardından kısa sürede yakaladı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir mobilya dükkanından 12 bin liralık malzeme çalışması ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, şahısları titiz bir çalışmanın ardından kısa sürede yakaladı.


Olay, Çerkezköy ilçesi Fevzipaşa mahallesindeki bir mobilya dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mobilya dükkanından yaklaşık 12 bin liralık malzeme çaldığı iddia edilen şahıslar, kamera kayıtlarından tespit edildi. Cemil K., Harun K., Emre K., ve İbrahim A., isimli şahısların kimlik tespitinin ardından yakalama çalışması başlatıldı. Şahıslardan Emre K. ve Harun K., Atatürk caddesi üzerinde yakalanırken diğer iki şahıs da Bağlık mahallesi Kümeevler mevkisinde yakalandı. Yaklaşık değeri 12 bin lira olan malzemeler bulunurken, Cemil K., Harun K. ve Emre K. da gözaltına alındı. Şahısların emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye çıkarılacak. Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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