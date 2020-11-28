Hızlı demiryolu hattı ile Kapıkule-Halkalı arası 4 saatten 1 saat 20 dakikaya düşecek

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Hayrabolu Tekirdağ Yolu'nun 1. etabı olan 13 kilometrelik kesimin açılış törenine katıldı. Açılış töreninde konuşan Bakan Karaismailoğlu, “Hedefimiz Türkiye'nin her noktasına ekonomik gelişimi, kalkınmayı taşıyacak yollar inşa etmek. İhracatımıza katkı vermek. Kalbinde bulunduğumuz Yeni İpek Yolu'nda oyun kurucu bir ülke olmak. Lojistik süper güce dönüşmek” dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Hayrabolu Tekirdağ Yolu'nun 1.etabı olan Hayrabolu-Kandamış arası 13 kilometrelik kesimin açılış törenine katıldı.

Programda konuşma yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Bu nedenle ulaşım açısından çok önemli bir noktada bulunan Tekirdağ'ın ulaşım ve iletişim altyapısına 18 yılda yaklaşık 6 Milyar 862 milyon lira yatırım yaptık. Şimdi de Hayrabolu-Tekirdağ Yolu'nun 1. Etabını açmanın sevincini yaşıyoruz. Bugün açılışını yaptığımız 1. Etap kapsamında; 13 km bölünmüş yol, 5 adet kavşak, 3 adet köprü ve 3 adet alt geçit tamamlanmıştır. Bu 13 kilometrelik kesimin toplam maliyeti 166 milyon Liradır. Projenin tamamı bittiğinde, Tekirdağ Limanı ile yöredeki sanayi bölgelerinin Kapıkule'ye ulaşımı kolaylaşacak, bölgedeki ticaret hacmi artacak ve Tekirdağ ili sosyo-ekonomik kazanımlar elde edecektir. 2003 yılında 86 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 266 kilometre daha yaparak toplamda 352 kilometreye çıkardık. 2003'te yollarının 265 kilometresi BSK kaplamalı idi, 537 kilometreye yükselttik. Tekirdağ'ı, İstanbul'a, Çanakkale'ye, Kırklareli' ye ve Edirne'ye bölünmüş yollar ile bağladık. Şu anda 1915 Çanakkale Köprüsü'nün de içinde olduğu Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu (Malkara-Çanakkale Otoyolu) dâhil 8 karayolu projemiz de devam ediyor. Bu projelerden biri olan 101 kilometre uzunluğunda ki Malkara Çanakkale Otoyolu, ülkemizin Avrupa yakasını Çanakkale üzerinden Kuzey Ege'ye bağlayacak olan oldukça önemli bir projedir. Malkara-Çanakkale Otoyolu ve 1915 Çanakkale Köprüsü ile Avrupa ve Trakya üzerinden, Ege ve İç Anadolu'nun batısına, Adana-Konya aksı ve Batı Akdeniz Bölgelerine yönelecek karayolu trafiği için İstanbul Boğazı Geçişine yeni bir alternatif oluşturulacaktır. Tamamlanan İstanbul-İzmir Otoyolu ve yapımları devam eden Kuzey Marmara Otoyolu ve Malkara-Çanakkale Otoyolu projeleri ile Marmara Denizi'nin tamamı otoyollar ile çevrilmiş olacak ve Marmara Otoyol Ringi projesi hayata geçmiş olacaktır. Söz konusu üç projenin geçtiği güzergahlar Türkiye'nin hem yük hem de yolcu taşımacılığında trafik talebinin en yoğun olduğu ana karayolu koridorlarıdır. Türkiye'nin İstanbul, Bursa, Kocaeli ve Tekirdağ gibi önemli sanayi ve ticaret merkezlerini yüksek standartlı, kesintisiz, güvenilir, emniyetli ve konforlu bir otoyol ile Avrupa, Ege ve Akdeniz Bölgelerine ulaşımını sağlayacaktır" dedi.

Halkalı Kapıkule arası 4 saaten 1 saat 20 dakikaya düşecek

Bakan Karaismailoğlu açıklamasının devamında, “Ülkemizin, demiryollarında tam anlamıyla bir köprü olmasını sağlayacak Asya-Avrupa koridorunun ilk parçası olan Halkalı-Kapıkule demiryolu projesini de başlattık. 8 milyar proje bedeli ile 229 kilometre uzunluğunda hem yük hem de yolcu taşımacılığı yapacak hızlı demiryolu hattı inşa edilecek. Projenin tamamlanmasıyla Halkalı-Kapıkule (Edirne) arası yolcu seyahat süresi 4 saatten 1 saat 20 dakikaya; yük taşıma süresi ise 6 saat 30 dakikadan 2 saat 20 dakikaya düşecek. Mevcut hat kapasitesi 4 kat artırılacak. Proje 153 kilometre Çerkezköy-Kapıkule ve 76 kilometre Halkalı-Çerkezköy olmak üzere iki kesimden oluşuyor. 153 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule kesiminde yüzde 25 fiziki ilerleme kaydettik. 2. Kesimde yapım ihale hazırlık çalışmaları devam ediyor. Bu projenin 44 kilometresi Tekirdağ'dan geçiyor ve bu proje kapsamında Çerkezköy'de yeni yolcu istasyonu ve yeni yük istasyonları kurulacak. Tekirdağ-Çerkezköy Lojistik Merkezi projemiz de Halkalı-Kapıkule arasındaki hızlı demiryolu projesine yakın konumda yer almaktadır. Türkiye'miz çok önemli bir tarihi dönemeçten geçiyor. Avrupa, Asya ve Afrika üçgeninin tam ortasındayız. Bugün dünyanın üretimi, tedariği ve en önemli pazarları bu üçgene doğru hareket etmektedir. Ülkemizin benzersiz konumu nedeniyle büyük fırsatlarla karşı karşıyayız. Bu fırsatları iyi kullanmak için tüm altyapımızla hazırlıklı olmalıyız. Hedefimiz Türkiye'nin her noktasına ekonomik gelişimi, kalkınmayı taşıyacak yollar inşa etmek. İhracatımıza katkı vermek. Kalbinde bulunduğumuz Yeni İpek Yolu'nda oyun kurucu bir ülke olmak. Lojistik süper güce dönüşmek” diye konuştu.

“Yol medeniyettir dedik”

Daha sonra kürsüye davet edilen TBMM Başkanı Mustafa Şentop ise Hayrabolu-Tekirdağ yolunun hayırlı olması temennisinde bulunarak, “Bugün Hayrabolu Tekirdağ yolunun 1. Etabını açmak için bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanımız Sayın Adil Karaismaioğlu ile birlikte bu hayırlı eserin bir etabını daha halkımızın hizmetine açacağız. Bu eserin inşası için liderlik eden ve halka hizmeti Hakk'a hizmet olarak gören Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a milletim adına teşekkür ediyorum. Onun liderliğinde ülkemiz ulaşımda çağ atlamaya devam ediyor. İşçisinden mühendisine emeği geçen herkese milletimiz adına şükranlarımı sunuyorum. Yol medeniyettir dedik. Medeniyet de topyekun bir hayat biçimidir. Medeniyet tarihimizin en parlak dönemlerinde ecdadımız yol inşasına, köprülere, yolcu güvenliğine ve yol hizmetlerine özel bir önem verdiği görülür. Öncesinde Selçuklu, sonrasında Osmanlı kurmuş oldukları Derbent Teşkilatı, kervansaraylar, yolcu ve yük taşınmasına ilişkin kurulan lonca teşkilatlarıyla İpek ve Baharat yolu ticaretini kontrol altına almışlar, bu sayede hem ekonomik hem de kültürel bir gelişme kaydetmişlerdir. Bunun doğal bir sonucu olarak da siyasi ve askeri olarak dünyanın en önemli gücü haline gelmişlerdir. Dün olduğu gibi bugün de yol, medeniyet göstergesi olmaya devam ediyor. Bunun idrakinde olarak ülkemizin dört bir tarafını otoyollar, duble yollar, köprüler, tüneller, viyadüklerle donatıyoruz. Sadece otoyol yapmıyoruz, demiryolu, havayolu ve denizyolu alanlarına da ciddi yatırımlar yapıyoruz. Hızlı trenden, İstanbul Havalimanına kadar planlanan ve hayata geçirilen tüm yatırımlar, Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gelecek vizyonu çerçevesinde Türkiye'yi hedeflerine, ideallerine taşıyor. Türkiye şu kadar saldırıya rağmen dimdik ayaktaysa bu sayededir. Demokratik siyasi istikrar bu yatırımlar sayesinde sarsılmadan Ülkemizin gücüne güç katıyor” diyerek konuşmasını noktaladı.