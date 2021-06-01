Hizmet sektörünün bel kemiği garsonlar müşterilere kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor

Dün kabine toplantısı sonrasında açıklanan kademeli normalleşme kapsamında uzun zamandır kapalı durumda bulunan kafeler ve restoranlarda tüm hazırlıklarını yaparak, 1 Haziran 2021 müşterilerine hizmet vermeye başladı. Tekirdağ'da kafe ve restoranların açılmasına, işletme sahiplerinin sevinmesinin yanı sıra söz konusu işletmelerin bel kemiği garsonlar da durumdan çok memnun olduklarını ve müşterilerine kavuşmanın mutluluğu içerisinde olduklarını söyledi.

İşletmede garsonluk yapan Melihcan Durgun, “Uzun zamandır kapanma sürecindeydik. Bütün personel arkadaşlar olarak sıkıntılı süreçlerden geçtik. Ama şu anda kafelerimiz açıldı. Bu durumdan çok mutluyuz. İnşallah bir daha böyle sıkıntılar yaşamayız. Hem Türkiye halkı olarak hem de Tekirdağ olarak inşallah bir daha böyle sorunlar yaşamayız” dedi.

Garsonluk yapan Aydın Türkmen ise “Devletimizin aldığı kararlardan dolayı uzun zamandır kapalıydık. Manevi, maddi sorunlarımız da bu sayede bitmiş oldu. Çok mutluyuz herkesi bekleriz” diye konuştu.

Garson Göktuğ Engel de, “Uzun zamandır kapalıydık. İşlerimize hasret kalmıştık. Şu anki açılmadan sonra mutluyuz. Mutlu bir şekilde çalışıyoruz. Müşterilerimize güler yüzlü bir şekilde hizmet vermeye çalışıyoruz. Daha iyisi olur inşallah” şeklinde açıklamada bulundu.

İşletme müdürü Sinan Gürel ise yaptığı açıklamada, “Aylardır ayrı kaldığımız müşterilerimize nihayet kavuşabildik. Bu sürede kendi iç sorunlarımızı hallettik. Altyapımız ile uğraştık. Eksikliklerimizi gidermeye çalıştık. Umudumuzu kaybetmeden bekledik. Nihayet beklenen gün geldi. Sabah itibariyle müşterilerimizi ağırlamaya başladık. Mutluyuz, daha iyi bir hizmet vermek adına kendimizi değerlendirme vakti bulduk. İnşallah her şey çok daha güzel olacak. İleriki günlerde bunu hep birlikte yaşayacağız” şeklinde konuştu.