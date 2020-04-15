Hobi Bahçeleri sahiplerini çevrimiçi kura çekimi ile bulacak

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi'nin Bıyıkali Mahallesi'nde kurduğu Hobi Bahçeleri, 2020 yılı sahiplerini kura çekimi ile belirleyecek.

20 Mart tarihine kadar taleplerin alındığı Hobi Bahçelerine ilginin yüksel olması sebebiyle gerçekleştirilecek kura çekimi, 16 Nisan Perşembe günü saat 15.00'de Süleymanpaşa Belediye Encümeni tarafından gerçekleştirilecek. Korona Virüsü sebebiyle vatandaşların katılımı olmadan noter huzurunda yapılacak kura çekimi Süleymanpaşa Belediyesi internet sitesi (www.suleymanpasa.bel.tr) adresinden canlı olarak yayınlanacak.

Canlı yayında yapılacak çekilişi kaçıranlar için kura sonrası sonuçlar Süleymanpaşa Belediyesi'nin internet sitesinden paylaşılıp Hobi Bahçelerinin yeni sahipleri ilan edilecek.

Hobi bahçeleri projesi

Şehir hayatından uzaklaşarak toprakla ilgilenmek isteyen Süleymanpaşalılar için hazırlanan Hobi Bahçeleri her biri 60 metrekare olan ve her parselde bir eklenti bulunan bahçelerden oluşmaktadır. Yapılan kura çekimleri ile hak sahipleri bahçeleri yıllık kiralayarak diledikleri sebze ve meyve üretimini gerçekleştirebilmektedir.