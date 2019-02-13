Hobi Bahçeleri yeni sahiplerini arıyor

Hobi Bahçelerinden faydalanmak isteyen vatandaşların Süleymanpaşa Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne şahsen başvurması gerekiyor. Son başvuru tarihinin 20 Şubat olduğu belirtilirken, isteklilerin dilekçe ile başvurmasının yeterli olduğu ifade edildi.

Başvuruların toplanmasının ardından, istekliler arasında kura çekimi yapılarak Hobi Bahçelerinin yeni sahipleri belirlenecek.

Hobi bahçeleri nedir?

Hobi Bahçeleri, şehir hayatından uzaklaşarak toprakla ilgilenmek isteyen Süleymanpaşalılara hizmet veriyor. Her biri 60 metrekare olan ve her parselde bir müştemilat bulunan bahçelerde, hak sahipleri bir yıllık kira bedeli karşılığı (500 TL) diledikleri sebze ve meyveyi yetiştirebiliyor. Aynı zamanda hak sahipleri, dilediklerinde 3 yıla kadar kendilerine tahsis edilen bahçeleri kullanmaya devam edebiliyorlar.