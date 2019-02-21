İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hobi bahçelerinin yeni sahipleri kura çekimi ile belirlenecek

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesinin hayata geçirdiği ve şehir hayatının stresinden uzaklaşmak isteyen vatandaşlara toprakla ilgilenme olanağı sağlayan Hobi Bahçeleri’nin yeni sahipleri, yapılacak olan kura çekimi ile belli olacak.

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesinin hayata geçirdiği ve şehir hayatının stresinden uzaklaşmak isteyen vatandaşlara toprakla ilgilenme olanağı sağlayan Hobi Bahçeleri'nin yeni sahipleri, yapılacak olan kura çekimi ile belli olacak.


26 Şubat Salı günü Süleymanpaşa Belediyesi 100. Yıl Gençlik Merkezi Nikah Salonu'nda saat 15.00'te gerçekleştirilecek kura çekimine başvuru yapan vatandaşlar katılabilecek.


Vatandaşların şehir hayatının stresinden uzak olması, kendi ürettikleri ürünleri sağlıklı bir ortamda yetiştirmesi amacıyla Hayrabolu yolu üzerinde Bıyıkali Mahallesi girişinde kurulan hobi bahçeleri Süleymanpaşa Belediyesi tarafından 1 yıllık kiralanacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.