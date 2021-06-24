Horoz dövüştüren 23 kişiye 79 bin lira ceza kesildi

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yasadışı yollarla horoz dövüştüren şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 23 kişiye 79 bin 626 lira ceza kesildi.

Edinilen bilgilere göre, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde emniyet müdürlüğü ekipleri, Bağlık Mahallesi'nde yasadışı yollarla horoz dövüştürüldüğü ihbarını almasının ardından operasyon düzenledi. Kumar operasyonunda bahis oynattığı öne sürülen kişi ile pandemi kurallarını hiçe sayarak kumar oynayan 23 kişiye 79 bin 626 TL ceza uygulandı. İş yeri sahibi Z.A isimli şüpheliye ‘kumar oynatmak için yer ve imkan sağlama' suçundan adli işlem başlatılırken, El konulan 9 horoz ise Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edilmek üzere İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne teslim edildi.