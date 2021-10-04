Hurda armatürler, sokak hayvanları için hayatı aydınlatıyor

Ş. (TREDAŞ), sokak hayvanları için atık olarak ayrılan, kullanılmayan hurda aydınlatma armatür başlıklarını geri dönüştürerek geçtiğimiz yıl devreye aldığı “Enerjimiz Küçük Dostlarımız İçin” projesine devam ediyor.

TREDAŞ bünyesinde 2016 yılında kurulan ve çalışanlarının destekleriyle 5 yılda çok sayıda projeye imza atan TREDAŞ Gönüllüler grubu, birçok sosyal etkinlik yanında sokak hayvanlarının mama ve su ihtiyaçları için de çalışıyor.

Armatür Başlığı Trakya Bölgesi'nde mama ve su kabı olarak kullanılıyor

TREDAŞ bünyesinde kullanım ömrünü tamamlamış, yanmayan ve atık olarak ayrılan armatür başlıklarının sokak hayvanları için kullanılabileceğini düşünen TREDAŞ Gönüllüleri, öncelikle Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bulunan atık malzemeleri tespit etti. Ardından, aydınlatma başlıklarının sokak hayvanlarına zarar verebilecek, vida, armatür ve tel gibi maddeleri ayrıştırdı. Ardından, “Enerjimiz Küçük Dostlarımız” için yapıştırmalarını yerleştirerek, şehirlerin belirli noktalarına bıraktı.

“Hurda armatürler, sokak hayvanlarına destek projesine dönüştü”

TREDAŞ Genel Müdürü Reşit Bilgili, projeyle ilgili yaptığı açıklamada, hurda maliyeti düşük olan armatür başlıklarını değerlendirerek, sokak hayvanlarının beslenmesinde kullandıklarını söyledi.

Bilgili, şöyle konuştu:

“Hayatı bizimle paylaşan can dostlarımıza değer vermeli, onları korumalı ve hayatı onlarla paylaşmalıyız. Şirketimizin depolarında bulunan hurda armatür başlıkları, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde kullanılarak sokak hayvanlarına destek projesine dönüştü. Bu çerçevede TREDAŞ Gönüllülerimiz, şimdiye kadar beş yüzü aşkın armatür başlığını mama ve su kabı olarak Trakya'nın çeşitli noktalarına bıraktı. Sokaklarımızı aydınlatan, sonra kullanılmayan atıl durumda olan armatür başlıklarını su ve mama kabına dönüştürürken, bölgemize de sosyal anlamda katma değer sağlamaktan dolayı mutluyuz.”