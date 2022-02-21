Hurdaya dönen araçtan içki şişesi çıktı, sürücü kayıplara karıştı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde aydınlatma direğine çarpan otomobil hurdaya döndü. Alkollü olduğu iddia edilen yaralı sürücü ise kazanın ardından kaçtı.

Kaza, gece saatlerinde Şeyh Sinan Mahallesi Şehit İrfan Atasayar Sokak'ta meydana geldi. Otogar istikametine seyreden bir otomobil, yolun sol tarafındaki aydınlatma direğine çarptı. Kazada direk hurdaya dönen otomobilin üzerine düştü. Görgü tanıklarının iddiasına göre alkollü olan sürücü, yaralı halde olay yerinden kaçtı. Çekici vasıtasıyla olay yerinden kaldırılan araçta içki şişesi bulunması dikkat çekti.